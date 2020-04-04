Випуск новин за 19:00: Покарання за порушення карантину. Нові обмеження на Буковині

У випуску новин за 4 квітня станом на 19:00 – більш ніж 3,5 тисячі протоколів поліція склала за порушення карантину. Загальна сума штрафів склала понад 270 тисяч гривень. У Чернівецькій області запровадили режим максимального обмеження переміщення людей.

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У Кривому Розі попри карантин люди зібралися у кількатисячній черзі за перепустками на проїзд. Не дотримуючись при цьому жодної дистанції та ще й деякі – без масок.

З життя пішов Іван Вакарчук – український науковець, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки.

Майже 700 одноразових захисних костюмів передали медикам Донеччини.

В поліції вкотре нагадали, що за порушення умов карантину громадяни несуть адміністративну відповідальність.