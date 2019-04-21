22:57
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Не впустили экзит-пол. Явка избирателей

      Выпуск новостей 155 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 19:00 – интервьюеры экзит-полов работают на 300 участках. Однако в шести им запретили выполнять свою работу. В ЦИК отмечают, что явка во втором туре пока выше, чем в первом. По состоянию на 15:00 проголосовало 45% изберателей.

      Также в выпуске:

      Харьковская архитектор Анна Помазанна не смогла проголосовать во втором туре выборов из-за процедуры перерегистрации.

      Оба кандидата в президенты проголосовали.

      На Шри-Ланке произошла ужасная трагедия.

      blog_ava
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      сегодня
      107896
      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      сегодня , 22:54 Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      Наталя Боднар 2571
      Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      сегодня , 22:06 Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      111287
      Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      сегодня , 22:02 Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      Ольга Черненко 1711
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      сегодня , 21:02 Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      83440
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 20:29 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      3007
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук