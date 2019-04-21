Выпуск новостей за 19:00: Не впустили экзит-пол. Явка избирателей
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 19:00 – интервьюеры экзит-полов работают на 300 участках. Однако в шести им запретили выполнять свою работу. В ЦИК отмечают, что явка во втором туре пока выше, чем в первом. По состоянию на 15:00 проголосовало 45% изберателей.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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