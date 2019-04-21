Выпуск новостей за 19:00: Не впустили экзит-пол. Явка избирателей

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 19:00 – интервьюеры экзит-полов работают на 300 участках. Однако в шести им запретили выполнять свою работу. В ЦИК отмечают, что явка во втором туре пока выше, чем в первом. По состоянию на 15:00 проголосовало 45% изберателей.

Также в выпуске: Харьковская архитектор Анна Помазанна не смогла проголосовать во втором туре выборов из-за процедуры перерегистрации. Оба кандидата в президенты проголосовали. На Шри-Ланке произошла ужасная трагедия.

Источник: 24 канал