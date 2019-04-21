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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 19:00: Не впустили екзит-пол. Явка виборців

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 19:00 – інтерв'юери екзит-полів працюють на 300 дільницях. Проте на шести їм заборонили виконувати свою роботу. У ЦВК зазначають, що явка у другому турі поки що вища, ніж у першому. Станом на 15.00 проголосувало 45% виборів.

      Також у випуску:

      Харківська архітекторка Анна Помазанна не змогла проголосувати у другому турі виборів через процедуру перереєстрації. 

      Обидва кандидати в президенти проголосували.

      На Шрі-Ланці сталася жахлива трагедія.

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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