Випуск новин за 19:00: Не впустили екзит-пол. Явка виборців
У випуску новин за 21 квітня станом на 19:00 – інтерв'юери екзит-полів працюють на 300 дільницях. Проте на шести їм заборонили виконувати свою роботу. У ЦВК зазначають, що явка у другому турі поки що вища, ніж у першому. Станом на 15.00 проголосувало 45% виборів.
Також у випуску:
Харківська архітекторка Анна Помазанна не змогла проголосувати у другому турі виборів через процедуру перереєстрації.
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Джерело: 24 канал
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