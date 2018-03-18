Выпуск новостей за 19:00: Непогода в Украине. Пикеты в Лондоне
Выпуск новостей 19:55, сегодня 53 Читати новину українською
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 19:00 – в Украине из-за непогоды 134 населенных пункта в 8 областях остались без света, а на Полтавщине затопило несколько сел. Антироссийский митинг устроили в Лондоне, под тамошним посольством Федерации собрались представители украинской диаспоры, российские оппозиционеры и сирийцы.
Также в выпуске:
По всей Украине прошли митинги против выборов в России.
На выборы россиян заманивали всеми возможными методами: организовывали конкурсы, концерты и лотереи.
Чего же ждать Украине от новой-старой власти в России.
Источник: 24 Канал
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