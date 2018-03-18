Випуск новин за 19:00: Негода в Україні. Пікети в Лондоні
Випуск новин 19:52, сьогодні 112 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 березня станом на 19:00 – в Україні через негоду 134 населених пункти у 8 областях залишилися без світла, а на Полтавщині затопило декілька сіл. Антиросійський мітинг влаштували у Лондоні, під тамтешнім посольством Федерації зібралися представники української діаспори, російські опозиціонери і сирійці.
Також у випуску:
По всій Україні пройшли мітинги проти виборів у Росії.
На вибори росіян заманювали всіма можливими методами: організовували конкурси, концерти і лотереї.
Чого ж чекати Україні від нової-старої влади у Росії.
Джерело: 24 Канал
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