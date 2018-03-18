Випуск новин за 19:00: Негода в Україні. Пікети в Лондоні

У випуску новин за 18 березня станом на 19:00 – в Україні через негоду 134 населених пункти у 8 областях залишилися без світла, а на Полтавщині затопило декілька сіл. Антиросійський мітинг влаштували у Лондоні, під тамтешнім посольством Федерації зібралися представники української діаспори, російські опозиціонери і сирійці.

Також у випуску: По всій Україні пройшли мітинги проти виборів у Росії. На вибори росіян заманювали всіма можливими методами: організовували конкурси, концерти і лотереї. Чого ж чекати Україні від нової-старої влади у Росії.