Выпуск новостей за 19:00: Неутешительные новости из Донбасса. Проверка ТРЦ в Украине

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 19:00 – на Востоке в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб один военный, еще трех ранили. С сегодняшнего дня и в течение десяти дней по всей стране будут поджигать торгово-развлекательные центры с целью проверки.

Также в выпуске: Генпрокурор Юрий Луценко пожаловался Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров на то, что руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий совершил дисциплинарный проступок.