Выпуск новостей за 19:00: Неутешительные новости из Донбасса. Проверка ТРЦ в Украине
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 19:00 – на Востоке в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб один военный, еще трех ранили. С сегодняшнего дня и в течение десяти дней по всей стране будут поджигать торгово-развлекательные центры с целью проверки.
Также в выпуске:
Генпрокурор Юрий Луценко пожаловался Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров на то, что руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий совершил дисциплинарный проступок.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии