Випуск новин за 19:00: Невтішні новини з Донбасу. Перевірка ТРЦ в Україні

У випуску новин за 30 березня станом на 19:00 – на Сході внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув один військовий, ще трьох поранили. Відсьогодні і протягом десяти днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки.

Також у випуску: Генпрокурор Юрій Луценко поскаржився Квалифікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів на те, що керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вчинив дисциплінарний проступок.