Випуск новин за 19:00: Невтішні новини з Донбасу. Перевірка ТРЦ в Україні
У випуску новин за 30 березня станом на 19:00 – на Сході внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув один військовий, ще трьох поранили. Відсьогодні і протягом десяти днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки.
Також у випуску:
Генпрокурор Юрій Луценко поскаржився Квалифікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів на те, що керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вчинив дисциплінарний проступок.
Джерело: 24 Канал
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