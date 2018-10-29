Выпуск новостей за 19:00: Незаконное обогащение олигархов Украины. Русские мультфильмы
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 19:00 – в условиях войны и экономического кризиса в Украине состояние олигархов продолжают расти. Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога, пропаганда страны-агрессора распространяется не только через местное телевидение, она закладывается еще и в ленты для самых маленьких.
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Депутаты ищут возможность наконец снять с себя неприкосновенность.
Источник: 24 канал
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