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      Выпуск новостей за 19:00: Незаконное обогащение олигархов Украины. Русские мультфильмы

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 19:00 – в условиях войны и экономического кризиса в Украине состояние олигархов продолжают расти. Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога, пропаганда страны-агрессора распространяется не только через местное телевидение, она закладывается еще и в ленты для самых маленьких.

      Также в выпуске:

      Депутаты ищут возможность наконец снять с себя неприкосновенность.

      Теги: Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Бизнес
      Источник: 24 канал
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