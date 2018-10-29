Випуск новин за 19:00: Незаконне збагачення олігархів України. Російські мультфільми

У випуску новин за 29 жовтня станом на 19:00 – в умовах війни та економічної кризи в Україні статки олігархів продовжують зростати. Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога, пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.

Також у випуску: Депутати шукають можливість нарешті зняти з себе недоторканність.