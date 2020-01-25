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      Выпуск новостей за 19:00: Новая прослушка Трубы. Приготовление печенья в космосе

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 19:00 – в сеть слили очередную порцию прослушки из кабинета экс-главы ГБР Романа Трубы. На записях фигурирует и глава СБУ Иван Баканов, который называет руководителя ОПУ Андрея Богдана" смотрящим " по судам. В космосе впервые испекли печенье. Для этого в ноябре 2019 года на орбиту доставили инновационную печь, в которой можно готовить в невесомости.

      Также в выпуске:

      Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что человек, сбивший украинский Boeing над Тегераном, находится в тюрьме.

      Президент Владимир Зеленский заявил, что не мог публично объявлять о сбитии украинского самолета. Хотя знал об этом уже на второй день после трагедии.

      В Кабинете Министров Украины провели первое заседание по сотрудничеству с немецкой компанией Deutsche Bahn.

      В Кремле решили помиловать защитника демократических свобод и постоянного оппонента российской власти – Константина Котова. Владимир Путин лично издал распоряжение о проверке приговора парню.

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      Теги: Роман Труба Прослушка Труби Выпуск новостей
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