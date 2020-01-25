Випуск новин за 19:00: Нова прослушка Труби. Приготування печива в космосі

У випуску новин за 25 січня станом на 19:00 – у мережу злили чергову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР Романа Труби. На записах фігурує і голова СБУ Іван Баканов, який називає керівника ОПУ Андрія Богдана "смотрящім" за судами. У космосі вперше спекли печиво. Для цього в листопаді 2019 року на орбіту доправили інноваційну піч, в якій можна готувати в умовах невагомості.

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