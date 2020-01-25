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      Випуск новин за 19:00: Нова прослушка Труби. Приготування печива в космосі

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 19:00 – у мережу злили чергову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР Романа Труби. На записах фігурує і голова СБУ Іван Баканов, який називає керівника ОПУ Андрія Богдана "смотрящім" за судами. У космосі вперше спекли печиво. Для цього в листопаді 2019 року на орбіту доправили інноваційну піч, в якій можна готувати в умовах невагомості.

      Також у випуску:

      Очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що людина, яка збила український Boeing над Тегераном, перебуває у в'язниці.

      Президент Володимир Зеленський заявив, що не міг публічно оголошувати про збиття українського літака. Хоча знав про це вже на другий день після трагедії.

      У Кабінеті Міністрів України провели перше засідання щодо співпраці з німецькою компанією Deutsche Bahn.

      У Кремлі вирішили помилувати захисника демократичних свобод і постійного опонента російської влади – Костянтина Котова. Володимир Путін особисто видав розпорядження про перевірку вироку хлопцю.

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      Теги: Випуск новин Прослушка Труби Роман Труба
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