Выпуск новостей за 19:00: Новости с Донбасса. Завершение председательства Корчак

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 19:00 – на фронте не утихают обстрелы, за минувшие сутки пророссийские наемники 47 раз нарушили перемирие. Опальная руководительница Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий, а предыдущий истекает уже завтра.

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Полторы сотни российских дипломатов пакуют чемоданы. После того, как Великобритания указала им на дверь из-за отравления Скрипаля, все больше стран в знак солидарности тоже показали им на выход.

Главу партии "Украинский выбор" подозревают в подготовке конституционного переворота в Украине.

В России в Кеморово прошли многотысячные протесты из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня".