21:20
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Выпуск новостей за 19:00: Новости с Донбасса. Завершение председательства Корчак

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 19:00 – на фронте не утихают обстрелы, за минувшие сутки пророссийские наемники 47 раз нарушили перемирие. Опальная руководительница Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий, а предыдущий истекает уже завтра.

Также в выпуске:

Полторы сотни российских дипломатов пакуют чемоданы. После того, как Великобритания указала им на дверь из-за отравления Скрипаля, все больше стран в знак солидарности тоже показали им на выход.

Главу партии "Украинский выбор" подозревают в подготовке конституционного переворота в Украине.

В России в Кеморово прошли многотысячные протесты из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей НАПК
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 21:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 120
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сегодня, 20:02 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 202
Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
97
Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
сегодня, 19:01 Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
Інна Жолобович 189
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 17:40 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
2593
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук