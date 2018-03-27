Выпуск новостей за 19:00: Новости с Донбасса. Завершение председательства Корчак
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 19:00 – на фронте не утихают обстрелы, за минувшие сутки пророссийские наемники 47 раз нарушили перемирие. Опальная руководительница Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий, а предыдущий истекает уже завтра.
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Источник: 24 Канал
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