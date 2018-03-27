Випуск новин за 19:00: Новини із Донбасу. Завершення головування Корчак

У випуску новин за 27 березня станом на 19:00 – на фронті не вщухають обстріли, минулої доби проросійські найманці 47 разів порушили перемир'я. Опальна очільниця Нацагентства з запобігання корупції Наталія Корчак не буде висувати свою кандидатуру на новий термін повноважень, а попередній, спливає вже завтра.

Також у випуску:

Півтори сотні російських дипломатів пакують валізи. Після того, як Британія вказала їм на двері через отруєння Скрипаля, все більше країн в знак солідарності теж показали їм на вихід.

Очільника партії "Український вибір" підозрюють у підготовці конституційного перевороту в Україні.

В Росії в Кеморово пройшли багатотисячні протести через пожежу в ТЦ "Зимова вишня".