Випуск новин за 19:00: Новини із Донбасу. Завершення головування Корчак
У випуску новин за 27 березня станом на 19:00 – на фронті не вщухають обстріли, минулої доби проросійські найманці 47 разів порушили перемир'я. Опальна очільниця Нацагентства з запобігання корупції Наталія Корчак не буде висувати свою кандидатуру на новий термін повноважень, а попередній, спливає вже завтра.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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