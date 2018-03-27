20:13
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Випуск новин за 19:00: Новини із Донбасу. Завершення головування Корчак

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 березня станом на 19:00 – на фронті не вщухають обстріли, минулої доби проросійські найманці 47 разів порушили перемир'я. Опальна очільниця Нацагентства з запобігання корупції Наталія Корчак не буде висувати свою кандидатуру на новий термін повноважень, а попередній, спливає вже завтра.

Також у випуску:

Півтори сотні російських дипломатів пакують валізи. Після того, як Британія вказала їм на двері через отруєння Скрипаля, все більше країн в знак солідарності теж показали їм на вихід.

Очільника партії "Український вибір" підозрюють у підготовці конституційного перевороту в Україні.

В Росії в Кеморово пройшли багатотисячні протести через пожежу в ТЦ "Зимова вишня".

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі НАЗК
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 90
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
сьогодні, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 495
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сьогодні, 18:01 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 275
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
3994
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 820
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук