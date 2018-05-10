Выпуск новостей за 19:00: Новости с фронта. Ситуация в Изралие

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 — за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах.

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