Выпуск новостей за 19:00: Новости с фронта. Ситуация в Изралие
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 — за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах.
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Источник: 24 канал
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