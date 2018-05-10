Випуск новин за 19:00: Втрата на фронті. Ситуація в Ізралії

У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 — за минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень. Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах.

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