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      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 19:00: Новые кандидаты в президенты. Санкции против России

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 19:00 – в ЦИК зарегистрировали еще двух кандидатов на пост президента Украины. Ими стали представитель партии "УКРОП" Александр Шевченко и самовыдвиженец бывший глава ДФС Роман Насиров. Совет Европы ввел ограничения против девяти человек и одной компании из-за применения и распространения химического оружия.

      Также в выпуске:

      Подтвердилась информация о получении гранта от РФ на производство кино компании Владимира Зеленского.

      Трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе не дали результатов.

      В Керченском проливе вспыхнул пожар на двух судах.

      Теги: Новости России Выборы Президента 2019 Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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