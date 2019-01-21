Выпуск новостей за 19:00: Новые кандидаты в президенты. Санкции против России
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 19:00 – в ЦИК зарегистрировали еще двух кандидатов на пост президента Украины. Ими стали представитель партии "УКРОП" Александр Шевченко и самовыдвиженец бывший глава ДФС Роман Насиров. Совет Европы ввел ограничения против девяти человек и одной компании из-за применения и распространения химического оружия.
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Источник: 24 канал
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