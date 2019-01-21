Випуск новин за 19:00: Нові кандидати у президенти. Санкції проти Росії
У випуску новин за 21 січня станом на 19:00 – у ЦВК зареєстрували ще двох кандидатів на посаду президента України. Ними стали представник партії "УКРОП" Олександр Шевченко і самовисуванець колишній глава ДФС Роман Насіров. Рада Європи запровадила обмеження проти дев'ятьох осіб та однієї компанії через застосування і розповсюдження хімічної зброї.
Також у випуску:
Підтвердилася інформація щодо отримання гранту від РФ на виробництво кіно компанії Володимира Зеленського.
Тристоронні газові перемовини у Брюсселі не дали результатів.
У Керченській протоці спалахнула пожежа на двох суднах.
Джерело: 24 канал
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