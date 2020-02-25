Выпуск новостей за 19:00: Новые рейтинги поддержки партий. Украина на Евровидении
В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 19: 00 – медовый месяц президента Зеленского с украинцами, похоже подошел к завершению, об этом свидетельствуют, в частности, результаты соцопроса от Центра Разумкова – большинство наших соотечественников теперь считает, что страна все же движется не в том направлении. От Украины на Евровидение поедет групп Go-A, и это взбудоражило Россию.
Також у випуску:
В Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей.
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