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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 19:00: Нові рейтинги підтримки партій. Україна на Євробаченні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 19: 00 – медовий місяць президента Зеленського із українцями – схоже – добіг свого завершення, про це свідчать, зокрема, результати соцопитування від Центру Разумкова, за якими більшість наших співвітчизників тепер вважають, що країна все ж таки рухається не в тому напрямку. Від України на Євробачення поїде гур Go-A, і це розбурхало реакцію Росії.

      Також у випуску:

      В Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей.

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      Теги: Випуск новин Рейтинги
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