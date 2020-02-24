Випуск новин за 19:00: Нові рейтинги підтримки партій. Україна на Євробаченні

У випуску новин за 24 лютого станом на 19: 00 – медовий місяць президента Зеленського із українцями – схоже – добіг свого завершення, про це свідчать, зокрема, результати соцопитування від Центру Разумкова, за якими більшість наших співвітчизників тепер вважають, що країна все ж таки рухається не в тому напрямку. Від України на Євробачення поїде гур Go-A, і це розбурхало реакцію Росії.

Також у випуску: В Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей.