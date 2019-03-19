Выпуск новостей за 19:00: Новые рейтинги президентских выборов. Отставка Назарбаева

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 19:00 – лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). После 29 лет у власти президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий.

Также в выпуске: Через две недели украинцы выберут нового Президента Украины. Однако все они по-разному видят отношения с Россией.