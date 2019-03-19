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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 19:00: Новые рейтинги президентских выборов. Отставка Назарбаева

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 19:00 – лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). После 29 лет у власти президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий.

      Также в выпуске:

      Через две недели украинцы выберут нового Президента Украины. Однако все они по-разному видят отношения с Россией.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев Выпуск новостей рейтинги
      Источник: 24 канал
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