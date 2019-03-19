Випуск новин за 19:00: Нові рейтинги президентських виборів. Відставка Назарбаєва
У випуску новин за 19 березня станом на 19:00 – лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). Після 29 років при владі президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень.
Також у випуску:
Через два тижні українці оберуть нового Президента України. Проте всі кандидати по-різному бачать відносини з Росією.
Джерело: 24 канал
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