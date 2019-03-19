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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 19:00: Нові рейтинги президентських виборів. Відставка Назарбаєва

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 19:00 – лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). Після 29 років при владі президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень.

      Також у випуску:

      Через два тижні українці оберуть нового Президента України. Проте всі кандидати по-різному бачать відносини з Росією.

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      Теги: Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Президентські вибори 2019 Випуск новин Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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