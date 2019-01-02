Выпуск новостей за 19:00: Новые санкции против РФ. Срыв перемирия боевиками

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 19:00 – через два-три месяца Америка предоставит Украине оружие, а России объявит о новых санкциях. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил бывший посол США в Украине Джон Хербст. Пророссийские боевики в очередной раз срывают режим тишины, подписанный в Минске, в общем боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Также в выпуске: В Тернополе в квартире взорвалась граната, один человек погиб, двое – в больнице. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения. Государство частично будет возмещать услуги за так называемую "муниципальную" няню.