Випуск новин за 19:00: Нові санкції проти РФ. Зрив перемир'я бойовиками

У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – за два-три місяці Америка надасть Україні зброю, а Росії оголосить про нові санкції. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Проросійські бойовики вкотре зривають режим тиші, підписаний у Мінську, загалом бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Також у випуску: У Тернополі у квартирі вибухнула граната, одна людина загинула, двоє – у лікарні. Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Держава частково відшкодовуватиме послуги за так звану "муніципальну" няню.