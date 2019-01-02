Випуск новин за 19:00: Нові санкції проти РФ. Зрив перемир'я бойовиками
У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – за два-три місяці Америка надасть Україні зброю, а Росії оголосить про нові санкції. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Проросійські бойовики вкотре зривають режим тиші, підписаний у Мінську, загалом бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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