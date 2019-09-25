Выпуск новостей за 19:00: Новый год хасидов. Скандал в Минздраве

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 19:00 – С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. На этот раз они отметят юбилейный 5780-й год. Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства.

Также в выпуске: Стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским таки обнародовали.

Источник: 24 канал