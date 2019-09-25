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      Випуск новин за 19:00: Новий рік хасидів. Скандал в МОЗ

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 вересня станом на 19:00 – З 29 вересня по 1 жовтня євреї всього світу будуть святкувати Рош ха-Шана – Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780-й рік. Працівники Міністерства охорони здоров’я України звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра. Вони заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ.

      Також у випуску:

      Стенограму телефонної розмови між американським лідером Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським таки оприлюднили.

      blog_ava
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      сьогодні
      19283
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Випуск новин євреї
      Джерело: 24 канал
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