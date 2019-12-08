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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Новый кредит МВФ. Молитва за мир в Украине

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 19:00 – МВФ готов предоставить Украине новый кредит: выделит четыре миллиарда на три года. При условии, что Украина будет продолжать реформы и борьбу с коррупцией. За день до саммита в Нормандии во всех храмах УПЦ состоялись богослужения. Ранее митрополит Епифаний обратился к священникам и верующим с просьбой помолиться за установление мира и победу

      Также в выпуске: 

      На пятый день после масштабного пожара в колледже Одессы в Украине объявили национальный траур.

      За день до встречи Зеленского с Путиным украинцы в больших городах собрались на акции, чтобы предостеречь президента от коварства президента РФ.

      С начала суток пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.

      Между президентами России и Беларуси состоялись переговоры об объединении двух государств. Сейчас соглашение об интеграции так и не подписали.

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      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины МВФ Выпуск новостей
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