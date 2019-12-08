Выпуск новостей за 19:00: Новый кредит МВФ. Молитва за мир в Украине
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 19:00 – МВФ готов предоставить Украине новый кредит: выделит четыре миллиарда на три года. При условии, что Украина будет продолжать реформы и борьбу с коррупцией. За день до саммита в Нормандии во всех храмах УПЦ состоялись богослужения. Ранее митрополит Епифаний обратился к священникам и верующим с просьбой помолиться за установление мира и победу
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С начала суток пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.
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