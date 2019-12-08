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      Випуск новин за 19:00: Новий кредит МВФ. Молитва за мир в Україні

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 19:00 – МВФ готовий надати Україні новий кредит: виділить чотири мільярди на три роки. За умови, що Україна буде продовжувати реформи і боротьбу з корупцією. За день до саміту у Нормандії в усіх храмах УПЦ відбулися богослужіння. Раніше митрополит Епіфаній звернувся до священників і вірян з проханням помолитися за встановлення миру та перемогу державі.

      Також у випуску: 

      На п'ятий день після масштабної пожежі в коледжі Одеси в Україні оголосили національну жалобу.

      За день до зустрічі Зеленського з Путіним українці у великих містах зібралися на акції, щоб застерегти президента від підступності президента РФ.

      З початку доби проросійські бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, жоден український військовий не постраждав.

      Між президентами Росії та Білорусі відбулися перемовини про об'єднання двох держав. Наразі угоду про інтеграцію так і не підписали.

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      Теги: Випуск новин МВФ Новини України Православна церква України
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