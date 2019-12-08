Випуск новин за 19:00: Новий кредит МВФ. Молитва за мир в Україні

У випуску новин за 8 грудня станом на 19:00 – МВФ готовий надати Україні новий кредит: виділить чотири мільярди на три роки. За умови, що Україна буде продовжувати реформи і боротьбу з корупцією. За день до саміту у Нормандії в усіх храмах УПЦ відбулися богослужіння. Раніше митрополит Епіфаній звернувся до священників і вірян з проханням помолитися за встановлення миру та перемогу державі.

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