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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 19:00: Новый обмен пленными. Памятник Анне Ярославне в Бельгии

      Выпуск новостей 78 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 19:00 – министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что второй этап обмена пленными с Россией уже на решающем этапе. В старинном бельгийском городе Арлон установили памятник Анне Ярославне. Там была ее предпоследняя остановка на пути в Париж перед женитьбой с французским королем.

      Также в выпуске:

      Космонавты NASA совершили прогулку в открытом космосе: астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган за пределами космической станции провели более 7 часов.

      Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook опубликовал видео, где призывает всех желающих присылать свои резюме. Вакансии для талантливых украинцев открыты на семи постах.

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      blog_ava
      Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн боксерский поединок
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Вадим Пристайко Обмен пленными История Бельгия
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