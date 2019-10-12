Випуск новин за 19:00: Новий обмін полоненими. Пам'ятник Анні Ярославні у Бельгії

У випуску новин за 12 жовтня станом на 19:00 – міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що другий етап обміну полоненими з Росією вже на вирішальному етапі. У старовинному бельгійському місті Арлон встановили пам'ятник Анні Ярославні. Саме там була її передостання зупинка на шляху до Парижу перед одруженням з французьким королем.

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