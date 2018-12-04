Выпуск новостей за 19:00: новый подозреваемый по делу Гандзюк. Трехнедельная Азовская блокада
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 19:00 – Генеральная прокуратура Украины назвала имя нового подозреваемого в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. После длительной российской блокады в Азовском море порты Мариуполя и Бердянска начали работать в штатном режиме.
Также в выпуске:
Сколько денег потеряла Украина из-за блокады России в Азовском море.
Как в Украине работает "Зеленый тариф" на электричество.
Источник: 24 канал
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