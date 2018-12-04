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      Выпуск новостей за 19:00: новый подозреваемый по делу Гандзюк. Трехнедельная Азовская блокада

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 19:00 – Генеральная прокуратура Украины назвала имя нового подозреваемого в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. После длительной российской блокады в Азовском море порты Мариуполя и Бердянска начали работать в штатном режиме.

      Также в выпуске:

      Сколько денег потеряла Украина из-за блокады России в Азовском море.

      Как в Украине работает "Зеленый тариф" на электричество.

      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Конфликт в Азовском море Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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