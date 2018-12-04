Випуск новин за 19:00: Новий підозрюваний у справі Гандзюк. Тритижнева Азовська блокада
У випуску новин за 4 грудня станом на 19:00 – Генеральна прокуратура України назвала ім'я нового підозрюваного у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Після тривалої російської блокади в Азовському морі порти Маріуполя і Бердянська почали працювати у штатному режимі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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