Випуск новин за 19:00: Новий підозрюваний у справі Гандзюк. Тритижнева Азовська блокада

У випуску новин за 4 грудня станом на 19:00 – Генеральна прокуратура України назвала ім'я нового підозрюваного у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Після тривалої російської блокади в Азовському морі порти Маріуполя і Бердянська почали працювати у штатному режимі.

Також у випуску: Скільки грошей втратила Україна через блокаду Росії в Азовському морі. Як в Україні працює "Зелений тариф" на електрику.