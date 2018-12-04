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      Випуск новин за 19:00: Новий підозрюваний у справі Гандзюк. Тритижнева Азовська блокада

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 19:00 – Генеральна прокуратура України назвала ім'я нового підозрюваного у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Після тривалої російської блокади в Азовському морі порти Маріуполя і Бердянська почали працювати у штатному режимі.

      Також у випуску:

      Скільки грошей втратила Україна через блокаду Росії в Азовському морі.

      Як в Україні працює "Зелений тариф" на електрику. 

      Теги: Випуск новин Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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