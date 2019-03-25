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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 19:00: Новый президентский рейтинг. Обещания Гриценко

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 19:00 – на сегодня в Украине есть два новых соцопроса от КМИС и "Рейтинга", которые констатируют, что украинцы отдают предпочтение Владимиру Зеленскому. В Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия.

      Также в выпуске:

      Гибридная война – инструмент, который Кремль использует уже много десятилетий.

      Стала ли Украина более привлекательной для инвесторов.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Оружие Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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