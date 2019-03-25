Выпуск новостей за 19:00: Новый президентский рейтинг. Обещания Гриценко
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 19:00 – на сегодня в Украине есть два новых соцопроса от КМИС и "Рейтинга", которые констатируют, что украинцы отдают предпочтение Владимиру Зеленскому. В Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия.
Также в выпуске:
Гибридная война – инструмент, который Кремль использует уже много десятилетий.
Стала ли Украина более привлекательной для инвесторов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии