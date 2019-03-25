Випуск новин за 19:00: Новий президентський рейтинг. Обіцянка Гриценка

У випуску новин за 25 березня станом на 19:00 – на сьогодні в Україні є два нових соцопитування від КМІСу та "Рейтингу", які констатують, що українці віддають перевагу Володимиру Зеленському. В Україні може нарешті з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї.

Також у випуску: Гібридна війна – інструмент, який Кремль використовує вже багато десятиліть. Чи стала Україна привабливішою для інвесторів.

Джерело: 24 канал