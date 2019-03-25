Випуск новин за 19:00: Новий президентський рейтинг. Обіцянка Гриценка
У випуску новин за 25 березня станом на 19:00 – на сьогодні в Україні є два нових соцопитування від КМІСу та "Рейтингу", які констатують, що українці віддають перевагу Володимиру Зеленському. В Україні може нарешті з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї.
Також у випуску:
Гібридна війна – інструмент, який Кремль використовує вже багато десятиліть.
Чи стала Україна привабливішою для інвесторів.
Джерело: 24 канал
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