Выпуск новостей за 19:00: Новый руководитель "Межигорья". Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 19:00 – новым руководителем парка "Межигорье" стал Алексей Вороненков, который был помощником народного депутата Евгения Мураева. Активисты требуют отменить результаты конкурса. Восемь обстрелов и двое раненых – таковыми были минувшие сутки на Востоке. По словам бойцов, общая ситуация по почти всей линии фронта нестабильна, обстрелов больше.
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Источник: 24 канал
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