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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 19:00: Новый руководитель "Межигорья". Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 19:00 – новым руководителем парка "Межигорье" стал Алексей Вороненков, который был помощником народного депутата Евгения Мураева. Активисты требуют отменить результаты конкурса. Восемь обстрелов и двое раненых – таковыми были минувшие сутки на Востоке. По словам бойцов, общая ситуация по почти всей линии фронта нестабильна, обстрелов больше.

      Также в выпуске:

      Обязанности главы дипломатической миссии США в Украине до назначения нового посла будет выполнять Кристина Квин.

      Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны о состоянии дел в угольной отрасли.

      Кто вошел в новый состав СНБО: перечень лиц.

       

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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Война на Донбассе Межигорье
      Источник: 24 канал
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