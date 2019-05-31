Выпуск новостей за 19:00: Новый руководитель "Межигорья". Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 19:00 – новым руководителем парка "Межигорье" стал Алексей Вороненков, который был помощником народного депутата Евгения Мураева. Активисты требуют отменить результаты конкурса. Восемь обстрелов и двое раненых – таковыми были минувшие сутки на Востоке. По словам бойцов, общая ситуация по почти всей линии фронта нестабильна, обстрелов больше.

Также в выпуске: Обязанности главы дипломатической миссии США в Украине до назначения нового посла будет выполнять Кристина Квин. Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны о состоянии дел в угольной отрасли. Кто вошел в новый состав СНБО: перечень лиц.

Источник: 24 канал