Випуск новин за 19:00: Новий керівник "Межигір'я". Обстріли на фронті

У випуску новин за 31 травня станом на 19:00 – новим керівником парку "Межигір'я" став Олексій Вороненков, який був помічником народного депутата Євгена Мураєва. Активісти вимагають скасувати результати конкурсу. Вісім обстрілів й двоє поранених – такою була минула доба на Сході. За словами бійців, загальна ситуація по майже всій лінії фронту нестабільна, обстрілів більшає.

Також у випуску: Обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні до призначення нового посла буде виконувати Крістіна Квін. Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо стану справ у вугільній галузі. Хто увійшов до нового складу РНБО: перелік осіб.

Джерело: 24 канал