Випуск новин за 19:00: Новий керівник "Межигір'я". Обстріли на фронті
У випуску новин за 31 травня станом на 19:00 – новим керівником парку "Межигір'я" став Олексій Вороненков, який був помічником народного депутата Євгена Мураєва. Активісти вимагають скасувати результати конкурсу. Вісім обстрілів й двоє поранених – такою була минула доба на Сході. За словами бійців, загальна ситуація по майже всій лінії фронту нестабільна, обстрілів більшає.
Також у випуску:
Обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні до призначення нового посла буде виконувати Крістіна Квін.
Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо стану справ у вугільній галузі.
Хто увійшов до нового складу РНБО: перелік осіб.
Джерело: 24 канал
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