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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Новий керівник "Межигір'я". Обстріли на фронті

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 травня станом на 19:00 – новим керівником парку "Межигір'я" став Олексій Вороненков, який був помічником народного депутата Євгена Мураєва. Активісти вимагають скасувати результати конкурсу. Вісім обстрілів й двоє поранених – такою була минула доба на Сході. За словами бійців, загальна ситуація по майже всій лінії фронту нестабільна, обстрілів більшає.

      Також у випуску: 

      Обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні до призначення нового посла буде виконувати Крістіна Квін.

      Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо стану справ у вугільній галузі.

      Хто увійшов до нового складу РНБО: перелік осіб.

       

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      Теги: Випуск новин Межигір'я Новини України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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