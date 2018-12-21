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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 19:00 Новый заем от МВФ. Влияние Кремля в Европе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 19:00 – в Украину поступил первый транш от МВФ, а именно 1,3 миллиарда долларов. Россия имеет огромную территорию, более 150 тысяч населения, множество собственных нерешенных ситуаций и вместо того, чтобы решать их, она непрерывно лезет к соседям и создает всем проблемы.

      Также в выпуске:

      К концу последнего в 2018 году заседания парламента досидели только 10 нардепов.

      Теги: Выпуск новостей Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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