Выпуск новостей за 19:00 Новый заем от МВФ. Влияние Кремля в Европе

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 19:00 – в Украину поступил первый транш от МВФ, а именно 1,3 миллиарда долларов. Россия имеет огромную территорию, более 150 тысяч населения, множество собственных нерешенных ситуаций и вместо того, чтобы решать их, она непрерывно лезет к соседям и создает всем проблемы.

Также в выпуске: К концу последнего в 2018 году заседания парламента досидели только 10 нардепов.