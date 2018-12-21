Випуск новин за 19:00: Нова позика від МВФ. Вплив Кремля у Європі

У випуску новин за 21 грудня станом на 19:00 – в Україну надійшов перший транш від МВФ, а саме 1,3 мільярда доларів. Росія має величезну територію, понад 150 тисяч населення, безліч власних невирішених ситуацій і замість того, аби розв'язувати їх, вона безперервно лізе до сусідів і створює всім проблеми.

Також у випуску: До кінця останнього у 2018 році засідання парламенту досиділи лише 10 нардепів.