Выпуск новостей за 19:00: Обещания украинским пенсионерам. Кандидаты про Крым и Донбасс

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – 8 из 39 претендентов на президентское кресло обещают поднять пенсии в Украине. Журналисты 24 канала выяснили, какие пути возвращения оккупированных территорий имеют кандидаты в президенты Украины.

Также в выпуске: 21 марта на столичных Дорогожичах маршрутка едва не убила трех пешеходов на переходе.