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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 19:00: Обещания украинским пенсионерам. Кандидаты про Крым и Донбасс

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – 8 из 39 претендентов на президентское кресло обещают поднять пенсии в Украине. Журналисты 24 канала выяснили, какие пути возвращения оккупированных территорий имеют кандидаты в президенты Украины.

      Также в выпуске:

      21 марта на столичных Дорогожичах маршрутка едва не убила трех пешеходов на переходе.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Пенсия
      Источник: 24 канал
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