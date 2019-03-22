Выпуск новостей за 19:00: Обещания украинским пенсионерам. Кандидаты про Крым и Донбасс
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – 8 из 39 претендентов на президентское кресло обещают поднять пенсии в Украине. Журналисты 24 канала выяснили, какие пути возвращения оккупированных территорий имеют кандидаты в президенты Украины.
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21 марта на столичных Дорогожичах маршрутка едва не убила трех пешеходов на переходе.
Источник: 24 канал
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