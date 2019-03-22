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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 19:00: Обіцянки українським пенсіонерам. Кандидати про Крим та Донбас

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 березня станом 19:00 – 8 із 39 претендентів на президентське крісло обіцяють підняти пенсії в Україні. Журналісти 24 каналу з'ясували, які шляхи повернення окупованих територій мають кандидати в президенти України.

      Також у випуску: 

      21 березня на столичних Дорогожичах маршрутка ледь не вбила трьох пішоходів на переході.

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      Теги: Новини України Пенсія Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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