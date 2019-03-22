Випуск новин за 19:00: Обіцянки українським пенсіонерам. Кандидати про Крим та Донбас
У випуску новин за 22 березня станом 19:00 – 8 із 39 претендентів на президентське крісло обіцяють підняти пенсії в Україні. Журналісти 24 каналу з'ясували, які шляхи повернення окупованих територій мають кандидати в президенти України.
Також у випуску:
21 березня на столичних Дорогожичах маршрутка ледь не вбила трьох пішоходів на переході.
Джерело: 24 канал
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