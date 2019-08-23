Выпуск новостей за 19:00: Обещания Зеленского наладить коммуникацию. Отмена заказа БТР-4

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 19:00 – обещания Владимира Зеленского наладить коммуникацию с обществом остались невыполненными. Доказательство этому –последний скандал с Бужанским и Дубинским. Харьковское бюро имени Морозова может закрыться: Минобороны отменяет заказ на БТР-4.

Также в выпуске: Кто сядет в президиум парламента. День флага в Украине.

Источник: 24 канал