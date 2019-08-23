Выпуск новостей за 19:00: Обещания Зеленского наладить коммуникацию. Отмена заказа БТР-4
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 19:00 – обещания Владимира Зеленского наладить коммуникацию с обществом остались невыполненными. Доказательство этому –последний скандал с Бужанским и Дубинским. Харьковское бюро имени Морозова может закрыться: Минобороны отменяет заказ на БТР-4.
Также в выпуске:
Кто сядет в президиум парламента.
День флага в Украине.
Источник: 24 канал
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