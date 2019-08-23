Випуск новин за 19:00: Обіцянки Зеленського налагодити комунікацію. Скасування замовлення БТР-4
У випуску новин за 23 серпня станом на 19:00 – обіцянки Володимира Зеленського налагодити комунікацію зі суспільством залишилися невиконаними. Доказ цьому – останній скандал з Бужанським і Дубінським. Харківське бюро імені Морозова може закритися: Міноборони скасовує замовлення на БТР-4.
Також у випуску:
Хто сяде в президію парламенту.
День прапора в Україні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі