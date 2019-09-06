Выпуск новостей за 19:00: Обмен пленными или фальстарт. Жизнь после плена
В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 19:00 – вероятно, обмен пленными состоится завтра, 1 сентября, однако это не точно, ведь таких уже было несколько фальстартов, что является проявлением традиционного поведения России. По возвращении из плена освобожденные нуждаются в отдельном внимании. Помогает ли государство в восстановлении освобожденных – узнавали журналисты 24 канала
Также в выпуске:
Финансирование "Оппозиционной платформы – "За жизнь".
Что изменят депутатские правки в Конституцию для них самих.
Президент Зеленский не поддержал петицию о легализации в Украине оружия.
6 сентября
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии