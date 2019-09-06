Выпуск новостей за 19:00: Обмен пленными или фальстарт. Жизнь после плена

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 19:00 – вероятно, обмен пленными состоится завтра, 1 сентября, однако это не точно, ведь таких уже было несколько фальстартов, что является проявлением традиционного поведения России. По возвращении из плена освобожденные нуждаются в отдельном внимании. Помогает ли государство в восстановлении освобожденных – узнавали журналисты 24 канала

Также в выпуске: Финансирование "Оппозиционной платформы – "За жизнь". Что изменят депутатские правки в Конституцию для них самих. Президент Зеленский не поддержал петицию о легализации в Украине оружия.

Источник: 24 канал