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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 19:00: Обмен пленными или фальстарт. Жизнь после плена

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 19:00 – вероятно, обмен пленными состоится завтра, 1 сентября, однако это не точно, ведь таких уже было несколько фальстартов, что является проявлением традиционного поведения России. По возвращении из плена освобожденные нуждаются в отдельном внимании. Помогает ли государство в восстановлении освобожденных – узнавали журналисты 24 канала

      Также в выпуске:

      Финансирование "Оппозиционной платформы – "За жизнь".

      Что изменят депутатские правки в Конституцию для них самих.

      Президент Зеленский не поддержал петицию о легализации в Украине оружия.

      blog_ava
      Как правильно применять клизму
      6 сентября
      3736
      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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