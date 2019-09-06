Випуск новин за 19:00: Обмін полоненими чи фальстарт. Життя після полону

У випуску новин за 6 вересня станом на 19:00 – ймовірно, обмін полоненими відбудеться завтра, 7 вересня, однак це не точно, адже таких фальстартів вже було декілька, що є проявом традиційної поведінки Росії. Після повернення з полону звільнені потребують окремою уваги. Чи допомагає держава у відновленні звільнених – дізнавалися журналісти 24 каналу

Також у випуску: Фінансування "Опозиційної платформи – "За життя". Що змінять депутатські правки до Конституції для них самих. Президент Зеленський не підтрима петицію про легалізацію в Україні зброї.

Джерело: 24 канал