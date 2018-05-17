Выпуск новостей за 19:00 Обострение на Донбассе. Вышиванки в парламенте

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 19:00 – российские наемники обстреляли Светлодарск, уничтожены дома, автобус, один снаряд разорвался возле школы, где было почти 400 детей. В День вышиванки парламент в Украине пестрел иногда слишком ценными вышитыми платьями и рубашками.

Также в выпуске: Депутаты приняли закон о трансплантации. Кириллу Вышинскому дали два месяца СИЗО. НАБУ обыскала квартиру бывшей жены Труханова.