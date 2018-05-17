Випуск новин за 19:00: Загострення на Донбасі. Вишиванки в парламенті
У випуску новин за 17 травня станом на 19:00 – російські найманці обстріляли Світлодарськ, знищені будинки, автобус, один снаряд розірвався біля школи, де було майже 400 дітей. У День вишиванки парламент в Україні майорів подекуди надто коштовними вишитими сукнями та сорочками.
Також у випуску:
Депутати ухвалили закон про трансплантацію.
Кирилу Вишинському дали два місяці СІЗО.
НАБУ обшукало квартиру колишньої дружини Труханова.
Джерело: 24 Канал
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