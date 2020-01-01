Выпуск новостей за 19:00: Обстрел дома из гранатомета. Главные решения Рады

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 19:00 – в новогоднюю ночь в городе Мукачево неизвестные выстрелили из гранатомета по частному дому. К счастью, никто не пострадал, снаряд только повредил ограждение. Политический год был насыщен новыми, порой неожиданными, лицами, громкими разоблачениями и важными решениями.

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Черкасские пенсионеры встретили первый день нового года в костюмах Санты. Они купались в Днепре.

С сегодняшнего дня заработал закон о "разоблачителях коррупции". Согласно документу, тот, кто "сдаст" НАПК нечистого на руку чиновника, получит вознаграждение.