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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 19:00: Обстріл будинку з гранатомета. Головні рішення Ради

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 січня станом на 19:00 – у новорічну ніч у місті Мукачево невідомі вистрілили з гранатомета по приватному будинку. На щастя, ніхто не постраждав, снаряд лише пошкодив огорожу. Політичний рік був насичений новими, часом несподіваними, обличчями, гучними викриттями, та важливими рішеннями.

      Також у випуску:

      Черкаські пенсіонери зустріли перший день нового року у костюмах Санти. Вони купалися у Дніпрі.

      Відсьогодні запрацював закон про "викривачів корупції". Згідно з документом, той, хто "здасть" НАЗК нечистого на руку чиновника, отримає винагороду.

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада
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