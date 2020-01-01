Випуск новин за 19:00: Обстріл будинку з гранатомета. Головні рішення Ради

У випуску новин за 1 січня станом на 19:00 – у новорічну ніч у місті Мукачево невідомі вистрілили з гранатомета по приватному будинку. На щастя, ніхто не постраждав, снаряд лише пошкодив огорожу. Політичний рік був насичений новими, часом несподіваними, обличчями, гучними викриттями, та важливими рішеннями.

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Черкаські пенсіонери зустріли перший день нового року у костюмах Санти. Вони купалися у Дніпрі.

Відсьогодні запрацював закон про "викривачів корупції". Згідно з документом, той, хто "здасть" НАЗК нечистого на руку чиновника, отримає винагороду.