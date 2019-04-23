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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Выпуск новостей за 19:00: Обыски в НАБУ. Ситуация на передовой.

      Выпуск новостей 114 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 19:00 – Государственное бюро расследований наведалось с обыском в НАБУ. Следственные действия проводились в рамках дела о хищении государственных средств в оборонной сфере. На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен. С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

      Также в выпуске:

      Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Ни один из подозреваемых в содействии преступлениям беглого олигарха Сергея Курченко не явился на допрос в ГПУ.

      Глава Тернопольской ОГА Степан Барна заявил, что уходит в отставку.

      ЦИК подсчитала 100% электронных протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко – 24,45%.

       

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе НАБУ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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