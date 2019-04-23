Выпуск новостей за 19:00: Обыски в НАБУ. Ситуация на передовой.

В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 19:00 – Государственное бюро расследований наведалось с обыском в НАБУ. Следственные действия проводились в рамках дела о хищении государственных средств в оборонной сфере. На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен. С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

Также в выпуске: Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Ни один из подозреваемых в содействии преступлениям беглого олигарха Сергея Курченко не явился на допрос в ГПУ. Глава Тернопольской ОГА Степан Барна заявил, что уходит в отставку. ЦИК подсчитала 100% электронных протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко – 24,45%.

Источник: 24 канал