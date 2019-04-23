Випуск новин за 19:00: Обшуки у НАБУ. Ситуація на передовій

У випуску новин за 23 квітня станом на 19:00 – Державне бюро розслідувань навідалося зі обшуком до НАБУ. Слідчі дії проводили в рамках справи про розкрадання державних коштів в оборонній сфері. На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено. Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню.

Також у випуску: Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Жоден із підозрюваних у сприянні злочинам олігарха-втікача Сергія Курченка не з'явився на допит у ГПУ. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна заявив, що йде у відставку. ЦВК підрахувала 100% електронних протоколів: Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

Джерело: 24 канал