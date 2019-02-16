Выпуск новостей за 19:00: Обжалование указа Трампа. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 19:00 – в США решили обжаловать в суде объявление чрезвычайного положения в стране. Две правозащитные организации требуют рассмотреть законность решения Дональда Трампа. На Донбассе возле Марьинки погиб один украинский военный, еще двоих ранили. Враг подбил грузовик украинцев управляемой ракетой, когда тот ехал на позиции.

Также в выпуске: Украинские альпинисты готовятся покорить пятую по высоте вершину мира – гору Макалу, которую называют более сложной, чем Джомолунгма. Соединенные Штаты Америки выделят в 2019 году на помощь украинской армии четверть миллиарда долларов. Мошенники в Харькове выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни горожан. Петр Порошенко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, где представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы